×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Советник экс-губернатора Среднего Урала пристроился в детском театреСегодня в 14:21

  • Текст

В Саратове.

Бывший советник экс-губернатора Свердловской области Александра Мишарина, экс-депутат Госдумы от Среднего Урала Роман Чуйченко назначен замдиректора саратовского ГАУК "Детское концертно-театральное учреждение", сообщает "Уралинформбюро".

В команде свердловского губернатора Роман Чуйченко отвечал за PR. Именно он считается одним из основных виновников провального позиционирования Александра Мишарина, в результате которого глава региона получил в народе несколько уничижительных прозвищ. Тем не менее впоследствии пиарщик был назначен главредом "Областной газеты", а после досрочной отставки губернатора получил мандат Госдумы и покинул область.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus