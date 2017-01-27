В Саратове.

Бывший советник экс-губернатора Свердловской области Александра Мишарина, экс-депутат Госдумы от Среднего Урала Роман Чуйченко назначен замдиректора саратовского ГАУК "Детское концертно-театральное учреждение", сообщает "Уралинформбюро".

В команде свердловского губернатора Роман Чуйченко отвечал за PR. Именно он считается одним из основных виновников провального позиционирования Александра Мишарина, в результате которого глава региона получил в народе несколько уничижительных прозвищ. Тем не менее впоследствии пиарщик был назначен главредом "Областной газеты", а после досрочной отставки губернатора получил мандат Госдумы и покинул область.