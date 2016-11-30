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Путин и Трамп выйдут на связьСегодня в 14:26

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И попытаются поладить.

Первый с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США его диалог с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 28 января. По данным CNN, лидеры стран будут беседовать по телефону.

В интервью Fox News Трамп подтвердил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным, но конкретную дату не назвал. При этом он сообщил, что приложит все усилия, чтобы отношения между странами нормализовались. "Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас", — подчеркнул Трамп.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа президентов действительно может пройти в предстоящую субботу, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что Путин и Трамп уже созванивались – 14 ноября после победы американца на выборах.

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