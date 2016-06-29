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"Медведи" Носова потеряли партийные архивыСегодня в 14:23

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С персональными данными.

В нижнетагильском отделении "Единой России" пропали диски с архивами партячейки за последние 2 года. Об этом на заседании 26 января сообщил глава муниципалитета Сергей Носов, передает "Уралинформбюро".

"Документация за 2015-2016 годы не обнаружена. Жесткие диски с персональными данными исчезли. Мы с юристами проконсультируемся, что нужно делать в таких ситуациях в рамках закона. Чтобы ничего личного не было, но было все правильно, потому что это слишком серьезные вещи, чтобы с ними шутить", – заявил лидер единороссов Путинграда.

Сергей Носов возглавил ячейку ЕР в августе 2016 года. До него отделением руководил спикер гордумы Александр Маслов. Связаться с депутатом не удалось.

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