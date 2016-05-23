Депутат Госдумы недоволен служебным жильем.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Чепиков раскритиковал служебную квартиру, которую ему предоставили в Москве, передает "Уралинформбюро".

"В "депутатском доме" на улице Улофа Пальме мне выделили служебную четырехкомнатную квартиру, но она напоминает общагу", - цитирует парламентария "Спорт-Экспресс".

По словам Чепикова, его семья по-прежнему находится в Екатеринбурге: "Прежде чем детей перевозить, нужно ремонт сделать. В ближайшие дни Лена (супруга депутата – прим.ред.) прилетит, все посмотрит. Тогда и определимся, срывать ли семью в Москву".

Сергей Чепиков прошел в Госдуму по итогам выборов 18 сентября 2016 года. До этого он работал депутатом Заксобрания Свердловской области.