Южноуральские ревизоры взялись за ДубровскогоСегодня в 16:47
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По наводке прокуратуры.
Затраты губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на служебную переписку проверит Контрольно-счетная палата (КСП) региона. Запрос на проведение ревизии в ведомство пришел из областной прокуратуры, передает "Уралинформбюро".
Поводом для проверки послужила переписка главы региона с председателем комиссии гордумы Челябинска по соцполитике Александром Галкиным. В декабре 2016 года последний выложил на своей странице в социальной сети фото письма на официальном бланке губернатора за подписью Дубровского. В тексте народному избраннику выносится благодарность за то, что он поздравил главу Южного Урала с днем рождения.
Появление документа возмутило бывшего регионального омбудсмена, а ныне помощника депутата Госдумы РФ Алексея Севастьянова. "Некий депутат Галкин радуется письму некоего губернатора Дубровского Бориса Александровича. Вместе они себе пишут письма на рабочих бланках. Причем хвалят себя за свои поздравления в день рождения. Никогда не лезу в личное. Но здесь, судя по номеру на бланке, таких писем разослано тысячи. А это бюджетные расходы и достаточно большие. Почему? Во-первых, бланки правительства. Второе - набор текстов. Третье - конверты и услуги почты. Четвертое - подписание писем в рабочее время губернатора... Тоже недешево. Итого, наверное, миллион ушел из бюджета в никуда", - пишет Севастьянов на своей странице в Facebook, добавляя, что лучше бы в честь своего рождения Дубровский "сделал детский городок или больным помог, чем Галкину писать".
На прошлой неделе экс-омбудсмен направил в прокуратуру запрос по поводу нецелевого расходования средств. В случае если КСП выявит факт нарушения, дело вернется в надзорное ведомство, уточнили "Уралинформбюро" в прокуратуре.
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