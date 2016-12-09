При въезде в США иностранцев "просканируют" в соцсетях30 января в 08:24
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И вычислят все контакты.
Власти США намерены обязать иностранцев показывать при въезде в страну свои профили в соцсетях и списки контактов в телефонах, сообщает телеканал CNN. Отказ предоставить эту информацию может стать основанием дать гостю от ворот поворот.
Инициатива обсуждается с участием Госдепартамента США, Министерства национальной безопасности, таможенной и пограничной службы, передает "Уралинформбюро".
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