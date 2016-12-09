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При въезде в США иностранцев "просканируют" в соцсетях30 января в 08:24

И вычислят все контакты.

Власти США намерены обязать иностранцев показывать при въезде в страну свои профили в соцсетях и списки контактов в телефонах, сообщает телеканал CNN. Отказ предоставить эту информацию может стать основанием дать гостю от ворот поворот.

Инициатива обсуждается с участием Госдепартамента США, Министерства национальной безопасности, таможенной и пограничной службы, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
............. 30 января в 11:49

А если чел не сидит в соц.сетях?

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