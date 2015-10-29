Из московской квартиры.

Экс-депутат Госдумы от Свердловской области от ЛДПР Владимир Таскаев до сих пор не освободил государственную квартиру, предоставленную ему на время работы в парламенте. В связи с этим Управление делами президента вынуждено обратиться в суд с иском о принудительном выселении, сообщает "Уралинформбюро".

Кроме того, В.Таскаеву придется оплатить проживание сверх положенного срока, компенсировав государству все расходы. "Поданы иски о возмещении стоимости проживания с 4 декабря 2016 года по день выселения из квартиры", - цитирует РБК официального представителя УДП Елену Крылову.

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