×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-депутата Таскаева выселяют через суд30 января в 14:39

  • Текст

Из московской квартиры.

Экс-депутат Госдумы от Свердловской области от ЛДПР Владимир Таскаев до сих пор не освободил государственную квартиру, предоставленную ему на время работы в парламенте. В связи с этим Управление делами президента вынуждено обратиться в суд с иском о принудительном выселении, сообщает "Уралинформбюро".

Кроме того, В.Таскаеву придется оплатить проживание сверх положенного срока, компенсировав государству все расходы. "Поданы иски о возмещении стоимости проживания с 4 декабря 2016 года по день выселения из квартиры", - цитирует РБК официального представителя УДП Елену Крылову.

Ранее по теме:
Экс-депутату Таскаеву грозят судом
Таскаев не вернул государству служебное жилье

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus