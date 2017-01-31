Подозревая его "во всех грехах".

Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США разрабатывают новую программу оценки способности России и Китая "пережить ядерный удар", пишет Bloomberg.

Исследование было заказано Конгрессом, который озабочен "растущей военной мощью Китая и испытывает подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина". Это было сделано еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

В докладе должна содержаться информация о способности руководства стран к выживанию и выполнению государственных программ. Оценка будет включать, к примеру, "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность", передает "Уралинформбюро".