×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


США оценят способность Путина пережить ядерный взрыв30 января в 15:24

Подозревая его "во всех грехах".

Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США разрабатывают новую программу оценки способности России и Китая "пережить ядерный удар", пишет Bloomberg.

Исследование было заказано Конгрессом, который озабочен "растущей военной мощью Китая и испытывает подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина". Это было сделано еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

В докладе должна содержаться информация о способности руководства стран к выживанию и выполнению государственных программ. Оценка будет включать, к примеру, "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность", передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
6576 30 января в 18:23

Опасные игры маньяков, тут и идиоту понятно, если даже уничтожат центр,- то команда ядерного нападения пойдёт в эфир где сотни подводных лодок кораблей передвижных составов ответят на атаку на планете будет просто лысое место от европы до америки...

ответить
Владимир Сегодня в 10:13

Путин то переживет,а обычные люди?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus