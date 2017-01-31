США оценят способность Путина пережить ядерный взрыв30 января в 15:24
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Подозревая его "во всех грехах".
Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США разрабатывают новую программу оценки способности России и Китая "пережить ядерный удар", пишет Bloomberg.
Исследование было заказано Конгрессом, который озабочен "растущей военной мощью Китая и испытывает подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина". Это было сделано еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США.
В докладе должна содержаться информация о способности руководства стран к выживанию и выполнению государственных программ. Оценка будет включать, к примеру, "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность", передает "Уралинформбюро".
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Опасные игры маньяков, тут и идиоту понятно, если даже уничтожат центр,- то команда ядерного нападения пойдёт в эфир где сотни подводных лодок кораблей передвижных составов ответят на атаку на планете будет просто лысое место от европы до америки...ответить
Путин то переживет,а обычные люди?ответить
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