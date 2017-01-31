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Киевский Майдан признали госпереворотом30 января в 19:39

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В Москве.

Решение Дорогомиловского суда Москвы, который признал события на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом, вступило в законную силу.

Как сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова, в течение месяца жалоб на постановление суда не поступало – срок подачи апелляции истек, передает РИА Новости.

Стоит напомнить, что в конце декабря суд удовлетворил иск украинского политика, бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. Он требовал признать неконституционным отстранение от власти президента Виктора Януковича и членов кабмина после беспорядков на Майдане в 2014 году. Необходимой по закону процедуры импичмента тогда проведено не было.

Сейчас украинский экс-президент живет в России, Москва не соглашается выдать его Киеву. В Незалежной на Януковича заведено несколько уголовных дел, в том числе по факту госизмены, передает "Уралинформбюро".

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