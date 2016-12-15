По профильным направлениям.

Вице-губернаторы и главы министерств Свердловской области будут ежемесячно проводить совещания с депутатами Госдумы РФ от региона. Об этом по итогам встречи с губернатором Евгением Куйвашевым сообщил 30 января федеральный парламентарий Андрей Альшевских.

"Я предположил, и это оформят распоряжением, чтобы каждую нашу региональную неделю министры и вице-губернаторы по профилю вписывали в свои планы совещания с нами. Централизованно нам начнут присылать информацию о работе местных ведомств", - отметил депутат Госдумы на своей странице в Facebook.

По словам Альшевских, губернатор также попросил "при каждой возможности хлопотать в московских кабинетах за регион". Речь идет об участии Свердловской области в федеральных программах софинансирования. Поводом для получения денег из центра называется, кроме прочего, празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, передает "Уралинформбюро".