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Свердловских министров обяжут совещаться с депутатами Госдумы30 января в 18:28

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По профильным направлениям.

Вице-губернаторы и главы министерств Свердловской области будут ежемесячно проводить совещания с депутатами Госдумы РФ от региона. Об этом по итогам встречи с губернатором Евгением Куйвашевым сообщил 30 января федеральный парламентарий Андрей Альшевских.

"Я предположил, и это оформят распоряжением, чтобы каждую нашу региональную неделю министры и вице-губернаторы по профилю вписывали в свои планы совещания с нами. Централизованно нам начнут присылать информацию о работе местных ведомств", - отметил депутат Госдумы на своей странице в Facebook.

По словам Альшевских, губернатор также попросил "при каждой возможности хлопотать в московских кабинетах за регион". Речь идет об участии Свердловской области в федеральных программах софинансирования. Поводом для получения денег из центра называется, кроме прочего, празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, передает "Уралинформбюро".

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