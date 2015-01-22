Повторно.

Власти США усложнили порядок выдачи виз российским гражданам. Теперь, если со времени окончания срока действия предыдущей визы прошло более 12 месяцев, при оформлении новой придется пройти собеседование, тогда как ранее в течение 48 месяцев было достаточно выслать паспорт с Pony Express. Лишь в случае необходимости представитель дипмиссии мог вызвать на интервью.

Теперь же собеседование ждет всех заявителей, за исключением дипломатов, детей до 14 лет и пенсионеров старше 79 лет.

Правила пересмотрены в связи с указом президента США Дональда Трампа об изменении миграционной политики, передает "Уралинформбюро". Кроме того, Министерству внутренней безопасности поручено ускорить внедрение биометрической системы отслеживания перемещения гостей США.