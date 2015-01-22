США ужесточили контроль при выдаче виз россиянамСегодня в 08:04
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Повторно.
Власти США усложнили порядок выдачи виз российским гражданам. Теперь, если со времени окончания срока действия предыдущей визы прошло более 12 месяцев, при оформлении новой придется пройти собеседование, тогда как ранее в течение 48 месяцев было достаточно выслать паспорт с Pony Express. Лишь в случае необходимости представитель дипмиссии мог вызвать на интервью.
Теперь же собеседование ждет всех заявителей, за исключением дипломатов, детей до 14 лет и пенсионеров старше 79 лет.
Правила пересмотрены в связи с указом президента США Дональда Трампа об изменении миграционной политики, передает "Уралинформбюро". Кроме того, Министерству внутренней безопасности поручено ускорить внедрение биометрической системы отслеживания перемещения гостей США.
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