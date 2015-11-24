В день рождения Ельцина.

1 февраля в Екатеринбурге будет отмечаться день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Его вдова Наина посетит торжественные мероприятия в Ельцин-Центре, среди которых возложение цветов к памятнику и открытие ресторана "БарБорис", передает "Уралинформбюро".

Такого размаха, как год назад, у гуляний не будет. Тогда миллиардер Сулейман Керимов оплатил роскошный фейерверк в уральской столице по случаю юбилея первого президента.