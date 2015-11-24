Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"Сегодня в 10:46
- Текст
В день рождения Ельцина.
1 февраля в Екатеринбурге будет отмечаться день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Его вдова Наина посетит торжественные мероприятия в Ельцин-Центре, среди которых возложение цветов к памятнику и открытие ресторана "БарБорис", передает "Уралинформбюро".
Такого размаха, как год назад, у гуляний не будет. Тогда миллиардер Сулейман Керимов оплатил роскошный фейерверк в уральской столице по случаю юбилея первого президента.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.Сегодня в 08:21
Египет отобьет россиян у Турции в феврале
Если удастся.Сегодня в 08:04
США ужесточили контроль при выдаче виз россиянам
Повторно.
-
24 ноября 2015 в 14:18
Визит Путина на Средний Урал максимально засекретили
Такие времена пошли.20 января в 15:32
Екатеринбургский Умка опустошит канистру в честь 21-летия
И ждет в гости горожан.20 января в 15:28
Шойгу проверил ход работ на УЗГА
В рамках госконтракта.19 декабря 2016 в 18:17
Лучше б не звали: Михалков недоволен Ельциным
В истории.14 декабря 2016 в 11:28
Никита Михалков отказался проходить "ликбез" в Екатеринбурге
В нагрузку к развлекательной программе.13 декабря 2016 в 12:38
Критикующий Ельцин-Центр Михалков прилетит в Екатеринбург
На боксерский поединок.09 декабря 2016 в 18:35
Никита Михалков раскритиковал работу Ельцин-Центра
Из-за "неправильной" идеологии.02 декабря 2016 в 14:16
В Екатеринбург мчится главный Дед Мороз
Из Великого Устюга.21 ноября 2016 в 14:34
Не дождались Вайно: свердловские VIPы отправились заседать в Кремль
Из-за "Ельцин-Центра".14 ноября 2016 в 16:04
Главу президентской администрации ждут в Екатеринбурге
В "Ельцин-Центре".
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?