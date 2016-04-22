В Асбесте назначен новый прокурор31 января в 17:23
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Прежний ушел в отставку.
Новым городским прокурором Асбеста стал старший советник юстиции Валерий Толмачев. Приказ о его назначении был подписан 27 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В Асбест Валерий Толмачев приехал из Невьянска, где также занимал пост главного надзирателя. До этого около 10 лет он проработал в транспортной прокуратуре, в частности занимал должность Серовского транспортного прокурора.
Прежний глава надзорного ведомства Асбеста Андрей Матвеев ушел на пенсию. Должность прокурора Невьянска пока вакантна.
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