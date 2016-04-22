Прежний ушел в отставку.

Новым городским прокурором Асбеста стал старший советник юстиции Валерий Толмачев. Приказ о его назначении был подписан 27 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В Асбест Валерий Толмачев приехал из Невьянска, где также занимал пост главного надзирателя. До этого около 10 лет он проработал в транспортной прокуратуре, в частности занимал должность Серовского транспортного прокурора.

Прежний глава надзорного ведомства Асбеста Андрей Матвеев ушел на пенсию. Должность прокурора Невьянска пока вакантна.