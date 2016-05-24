Генпрокурор помогал детям лишь советами.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что не оказывал поддержку в развитии бизнеса своим сыновьям Игорю и Артему, передает "Уралинформбюро". Он подчеркнул, что помогал отпрыскам советами по житейским вопросам.

"Сыновья всего добиваются собственным трудом, они — ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший", - цитирует чиновника ТАСС.

Чайка также опроверг информацию о госзаказах на 300 миллиардов рублей, которые якобы получил его сын Игорь: "Там и близко нет подобных цифр, суммы в разы меньше! При этом, прошу заметить, Игорь всегда аккуратно, качественно и точно в срок выполнял взятые на себя обязательства".

Что касается Артема, Чайка заметил, что он "берется за то, от чего другие отказываются": "в 2014 году Артем выкупил у РЖД убыточную компанию "ПНК", объединявшую почти два десятка щебеночных заводов, и за короткое время сделал ее прибыльной. Сейчас там совершенно иные финансовые показатели".

По словам Генпрокурора, его старший отпрыск планирует строить новый завод в Калужской области и собирается развивать Воробьевское месторождение каменной соли. "Инвестиции составят порядка 2- 2,5 миллиарда рублей. Сын свои деньги вкладывает. Кому от этого плохо?", - недоумевает глава семейства.

Интерес к семье Генпрокурора возник в декабре 2015 года, когда Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального представил видеорасследование о бизнесе его сыновей. Авторы предполагали, что развитие фирм Чаек может быть связано с коррупцией и даже оргпреступностью.