ЕР определит кандидата на пост главы Среднего Урала 28 мая31 января в 17:58
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По итогам праймериз.
Праймериз по определению кандидата от "Единой России" на выборы губернатора Свердловской области состоятся 28 мая. Об этом "Уралинформбюро" сообщил источник в партии.
При этом до сих пор окончательно не решен вопрос по формату предварительного голосования. Рассматриваются 2 варианта: закрытые праймериз, когда голосуют выборщики ЕР, и открытые, когда голосуют рядовые свердловчане. По последнему принципу весной 2016 года проходило определение кандидатов от "медведей" в Госдуму РФ и региональное Заксобрание.
"Несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.
Предвыборные процедуры в числе прочего будут обсуждаться 3 февраля на заседании Уральского межрегионального координационного совета "Единой России". Председательствовать на нем будет руководитель МКС, депутат Госдумы РФ Иван Квитка. В числе приглашенных – губернаторы уральских регионов и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.
По сообщениям инсайдеров "Уралинформбюро", также Квитка оценит текущую работу реготделений партии. Что касается свердловских "медведей", внимание будет уделено ситуации с исполкомом ячейки, которому до сих пор не могут подыскать руководителя.
Ожидается, что заседание МКС будет проходить в Екатеринбурге, но не исключен вариант партийного схода в Первоуральске.
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