По итогам праймериз.

Праймериз по определению кандидата от "Единой России" на выборы губернатора Свердловской области состоятся 28 мая. Об этом "Уралинформбюро" сообщил источник в партии.

При этом до сих пор окончательно не решен вопрос по формату предварительного голосования. Рассматриваются 2 варианта: закрытые праймериз, когда голосуют выборщики ЕР, и открытые, когда голосуют рядовые свердловчане. По последнему принципу весной 2016 года проходило определение кандидатов от "медведей" в Госдуму РФ и региональное Заксобрание.

"Несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

Предвыборные процедуры в числе прочего будут обсуждаться 3 февраля на заседании Уральского межрегионального координационного совета "Единой России". Председательствовать на нем будет руководитель МКС, депутат Госдумы РФ Иван Квитка. В числе приглашенных – губернаторы уральских регионов и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

По сообщениям инсайдеров "Уралинформбюро", также Квитка оценит текущую работу реготделений партии. Что касается свердловских "медведей", внимание будет уделено ситуации с исполкомом ячейки, которому до сих пор не могут подыскать руководителя.

Ожидается, что заседание МКС будет проходить в Екатеринбурге, но не исключен вариант партийного схода в Первоуральске.