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Донбасская канонада донеслась до Москвы31 января в 18:20

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Кремль обеспокоен.

Столкновения украинских силовиков и ополченцев Донбасса чрезвычайно обеспокоили Кремль, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, есть достоверные данные, что 30 января 2017 года самостийные отряды пытались захватить территорию, подконтрольную республикам Донбасса. Нападавшие перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии ВС Украины. Атака была отбита в районе Авдеевки. С обеих сторон погибли люди, о чем Песков выразил сожаление, передает "Уралинформбюро".

Он подчеркнул, что за помощью Москвы в разрешении ситуации никто не обращался.

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