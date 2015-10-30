В "Ростехе".

Экс-глава Минобороны РФ, ныне директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков претендует на пост заместителя гендиректора госкорпорации. Должность освободилась после перехода Дмитрия Шугаева на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает "Уралинформбюро".

Кроме того, Сердюков может сменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Анатолий Сердюков был уволен из Минобороны в 2012 году, просидев на министерском посту 5 лет. Поводом стали хищения, вскрытые в ОАО "Оборонсервис". Экс-министру было предъявлено обвинение в халатности, но ему все же удалось выйти сухим из воды.

В 2013 году он возглавил Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения, а в 2015 стал индустриальным директором "Ростеха", курирующим вопросы авиапромышленности.