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Сажать не пересажать: Сердюкову нашли новое местоСегодня в 08:44

В "Ростехе".

Экс-глава Минобороны РФ, ныне директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков претендует на пост заместителя гендиректора госкорпорации. Должность освободилась после перехода Дмитрия Шугаева на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает "Уралинформбюро".

Кроме того, Сердюков может сменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Анатолий Сердюков был уволен из Минобороны в 2012 году, просидев на министерском посту 5 лет. Поводом стали хищения, вскрытые в ОАО "Оборонсервис". Экс-министру было предъявлено обвинение в халатности, но ему все же удалось выйти сухим из воды.

В 2013 году он возглавил Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения, а в 2015 стал индустриальным директором "Ростеха", курирующим вопросы авиапромышленности.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Троль Сегодня в 11:25

Такая хрень бывает только у нас - укравшего у государства миллиарды посадить не в тюрьму, а на новое теплое место!!!

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