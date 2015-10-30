Сажать не пересажать: Сердюкову нашли новое местоСегодня в 08:44
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В "Ростехе".
Экс-глава Минобороны РФ, ныне директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков претендует на пост заместителя гендиректора госкорпорации. Должность освободилась после перехода Дмитрия Шугаева на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает "Уралинформбюро".
Кроме того, Сердюков может сменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Анатолий Сердюков был уволен из Минобороны в 2012 году, просидев на министерском посту 5 лет. Поводом стали хищения, вскрытые в ОАО "Оборонсервис". Экс-министру было предъявлено обвинение в халатности, но ему все же удалось выйти сухим из воды.
В 2013 году он возглавил Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения, а в 2015 стал индустриальным директором "Ростеха", курирующим вопросы авиапромышленности.
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Такая хрень бывает только у нас - укравшего у государства миллиарды посадить не в тюрьму, а на новое теплое место!!!ответить
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