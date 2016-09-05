Имя преемника пока неизвестно.

Руководитель ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский уходит в отставку, сообщил "Уралинформбюро" источник в ведомстве. Сейчас он проходит военно-врачебную комиссию. Кто станет преемником А.Заленского, пока неизвестно.

В пресс-службе свердловского ГУ МЧС эту информацию комментировать отказались, перенаправив в Сибирский региональный центр МЧС, в ведение которого переходят уральские спасатели.

"Рапорта от Заленского руководителю СРЦ пока не поступало. Если человек хочет уйти - это его право. Но могу сказать, что это процесс очень длительный и неоднозначный. Из нашей системы ведь так просто не уйти - нужно проходить комиссию, отгулять дни отпуска, если остались. К тому же кадровые вопросы решает центральная аттестационная комиссия в Москве, а приказ об увольнении подписывает президент", - пояснила "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы СРЦ Ирина Бутенко.

Андрей Заленский возглавляет свердловское ГУ МЧС с августа 2010 года.