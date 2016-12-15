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Барака Обаму нашли на Виргинских островах01 февраля в 15:45

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В гостях у миллиардера.

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель отдыхают на Британских Виргинских островах. Точнее, на острове Неккер, который принадлежит миллиардеру, владельцу Virgin Group Ричарду Брэнсону. Фотоснимки семейной четы в обществе бизнесмена опубликовал таблоид Daily Mail.

Супруги прилетели на остров неделю назад. Экс-президент запечатлен в бейсболке и темных очках. Как отмечает издание, ничто не указывает на то, что он хочет вернуться в Штаты, охваченные протестами из-за очередного указа нового президента Дональда Трампа.

В числе прочего в США запрещен въезд обладателям грин-карт - гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев, передает "Уралинформбюро". Обама поддержал протестующих против решений Трампа, назвав их угрозой американским ценностям.

Фото: www.dailymail.co.uk

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