Через Заксобрание.

В Заксобрание Свердловской области внесен законопроект о снижении "муниципального фильтра" на выборах губернатора с 7,9% до 5%. Под инициативой стоят подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России", сообщает "Уралинформбюро".

Выборы главы Среднего Урала пройдут в сентябре 2017 года. Согласно действующим требованиям, претендентам на этот пост необходимо заручиться поддержкой 7,9% депутатов муниципальных дум. Под силу это только "Единой России". Коммунисты и эсеры предлагают снизить планку до минимально допустимой федеральным законодательством.

Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", не исключено, что инициатива будет одобрена. Правда, зависеть это будет от "Единой России", поскольку большинство депутатов ЗакСо - единороссы. Но в ЕР пока не определились со своей позицией по этому вопросу - ясность появится не раньше весны. Скорее всего, тогда же будет рассмотрен предложенный законопроект.