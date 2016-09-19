КПРФ и СР закинули удочку на выборы свердловского губернатора 01 февраля в 15:40
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Через Заксобрание.
В Заксобрание Свердловской области внесен законопроект о снижении "муниципального фильтра" на выборах губернатора с 7,9% до 5%. Под инициативой стоят подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России", сообщает "Уралинформбюро".
Выборы главы Среднего Урала пройдут в сентябре 2017 года. Согласно действующим требованиям, претендентам на этот пост необходимо заручиться поддержкой 7,9% депутатов муниципальных дум. Под силу это только "Единой России". Коммунисты и эсеры предлагают снизить планку до минимально допустимой федеральным законодательством.
Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", не исключено, что инициатива будет одобрена. Правда, зависеть это будет от "Единой России", поскольку большинство депутатов ЗакСо - единороссы. Но в ЕР пока не определились со своей позицией по этому вопросу - ясность появится не раньше весны. Скорее всего, тогда же будет рассмотрен предложенный законопроект.
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