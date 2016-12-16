В Госдуме появится свой Ленин01 февраля в 15:29
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Точнее, его полный тезка из Тюмени.
Тюменская областная дума на заседании 31 января определилась с кандидатурой представителя региона в Госдуме РФ. В год 100-летия Октябрьской революции в Москву делегируют полного тезку Ленина – депутата Владимира Ильича Ульянова, передает "Уралинформбюро".
Народному избраннику предстоит отстаивать интересы региона при рассмотрении федеральных законопроектов, внесенных Тюменской облдумой. По словам самого Ульянова, сейчас нижняя палата парламента РФ принимает лишь 4-5% инициатив регионов. Проект могут "завернуть", если позиция Госдумы не совпадает с мнением авторов, либо если идея не затрагивает интересы большинства субъектов.
"Я вижу свою задачу в том, чтобы депутаты областной думы более внимательно подходили к предложениям, направляемым в Госдуму. Для этого у нас есть комитеты, экспертные советы при фракциях. Далее предстоит работа в самой Госдуме. Там нужно пройти все фильтры – заключение профильных министерств, экспертный совет "Единой России", комитеты. Нужно будет всех убедить в нужности предлагаемого законопроекта", - отметил Ульянов.
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