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Лидеру пермских "медведей" выбрали четырех заместителей01 февраля в 17:26

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Руководителей местных ячеек согласуют в Москве.

Единороссы Прикамья продолжают формирование руководящих органов краевого отделения. 31 января на заседании регионального политсовета партии были избраны 4 заместителя секретарю ячейки Николаю Демкину, передает "Уралинформбюро".

Партийные посты получили: руководитель общественной приемной Дмитрия Медведева в Пермском крае Александр Бойченко, лидер фракции ЕР в краевом Заксобрании Юрий Борисовец, и.о. руководителя исполкома реготделения "медведей" Вячеслав Григорьев, а также спикер Пермской гордумы Юрий Уткин. Последний будет курировать политическое планирование и проектную работу.

Кроме того, политсовет рассмотрел назначение руководителей в 52 местных исполкома и 8 местных общественных приемных. Кандидатуры будут представлены на согласование центрисполкому "Единой России" в Москве.

Ранее пермские единороссы обновили состав президиума политсовета. Николай Демкин был переизбран на должность секретаря в декабре 2016 года.

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