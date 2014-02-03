На Среднем Урале определились с министром международных связей01 февраля в 16:48
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Обошлось без сюрпризов.
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области обрело постоянного руководителя. С 1 февраля в качестве полноценного министра вновь работает Андрей Соболев, сообщил "Уралинформбюро" источник в министерстве. До этого чиновник на протяжении нескольких месяцев руководил ведомством на правах исполняющего обязанности.
С назначением Соболева практически завершилась череда кадровых перестановок в кабмине Среднего Урала, проходившая в рамках правительственной реформы. Без постоянного главы остается только МУГИСО, за которым приглядывает вице-губернатор Сергей Зырянов. Экс-министр Алексей Пьянков сейчас находится под следствием по делу о коррупции "под крышей" мингосимущества.
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