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Куйвашев придумал новое название для Минэкономики01 февраля в 17:57

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Указ уже подписан.

Минэкономики Свердловской области переименовали в министерство экономики и территориального развития. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашева. Документ опубликован на сайте правовой информации, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в структуре областной системы власти уже есть ведомство с похожим названием – министерство инвестиций и развития. В конце 2016 года инсайдеры прогнозировали, что оно будет упразднено, а его функции переданы министерству экономики, однако этого так и не произошло.

Само переименование Минэкономики эксперты "Уралинформбюро" связывают с планами по созданию в регионе системы проектных офисов, которые должны будут составлять планы по развитию областных муниципалитетов. В дальнейшем за ведомством может быть закреплена функция по сбору и представлению облправительству разрабатываемых проектов.

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