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Главе "Почты России" Дмитрию Страшнову готовят заменуСегодня в 08:14

В "Ростехе" и Минкомсвязи.

Главу "Почты России" Дмитрия Страшнова в ближайшее время собираются сменить. Минкомсвязь активно ищет нового руководителя.

По информации "Коммерсанта", главным "почтальоном" может стать директор электронного кластера госкорпорации "Ростех" Сергей Куликов. Также на пост претендует помощник вице-премьера Аркадия Дворковича - Александр Устинов. Не хотят сдаваться без борьбы еще две кандидатуры - член совета по стратегическому развитию "Почты Росси" Евгений Биргер и замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.

Следует отметить, что Страшнов возглавил "Почту России" в 2013 году после так называемого почтового коллапса с зарубежными направлениями, передает "Уралинформбюро".

В прошлом году он попал в поле зрение Генпрокуратуры. Ведомство выявило факт незаконной выплаты вознаграждения главе "Почты" в размере 95,4 миллиона рублей. Страшнову грозило уголовное дело, однако позднее было заявлено, что все ограничится административным наказанием.

Между тем в "Почте России" поспешили опровергнуть информацию об отставке Дмитрия Страшнова. Как заявил источник "ТАСС", слухи о смене руководства предприятия "распускаются приблизительно раз в квартал с момента его прихода на почту".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Гость Сегодня в 08:26

Чего искать то? Сердюков, наверно, готов возглавить

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