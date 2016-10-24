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Савченко заклеймила Порошенко как врага народаСегодня в 08:50

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И будет с ним бороться до конца.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала врагом народа президента Украины Петра Порошенко. Хлесткий эпитет прозвучал в интервью изданию "Новое время".

"Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жить каждому человеку. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем", - пояснила она свою позицию. И подчеркнула, что намерена бороться с украинским лидером "всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически".

Летчица Надежда Савченко была осуждена в России по делу об убийстве журналистов на Донбассе и помилована указом президента РФ, передает "Уралинформбюро". Во время ее заключения Порошенко присвоил ей звание Героя Украины, а по возвращении на родину - вручил орден "Золотая звезда" за гражданское мужество.

Однако в декабре 2016 года, после встречи Савченко в Минске с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и заявлении о необходимости переговоров с ними, бывшую военнослужащую исключили из фракции "Батькивщина" в Раде и украинской делегации в ПАСЕ, оставив ей только депутатский мандат.

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