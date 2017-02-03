В порядке эксперимента.

Свердловчан, игнорирующих выборы, будут штрафовать. По данным инсайдеров "Уралинформбюро", такая инициатива обсуждается сейчас в кабинетах областных чиновников.

Идея ввести административную ответственность за отказ голосовать муссируется в России уже лет 15. Но до сих пор все оставалось на уровне разговоров. Однако на этот раз, по словам инсайдеров, ситуация иная: сменилось руководство администрации президента - новая команда во главе с Сергеем Кириенко предпочитает простые и эффективные решения, а потому новшеству вполне может быть дан ход. Свердловская область же традиционно является пилотной площадкой для различного рода экспериментов. Тем более что в регионе осенью пройдут выборы губернатора, что рассматривается как удачный предлог для нововведения.

"Идея давно обсуждается, но не думаю, что она получит у нас высокую поддержку. Явку, безусловно, надо повышать - это повышает и легитимность избираемого главы региона, к тому же у нас выборы в 49 муниципалитетах, где также стоит вопрос о доверии населения. Поэтому тема, безусловно, должна быть рассмотрена экспертами, специалистами. Причем есть несколько вариантов – в той же Европе в некоторых странах есть и варианты доплат тем, кто приходит голосовать. Что же касается штрафов, то у нас, мне кажется, они способны скорее оттолкнуть избирателей – они могут отказаться голосовать хотя бы в знак протеста против новшества", - считает руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

По итогам эксперимента будет решено о внедрении практики по всей стране - вопрос должен решиться к выборам главы государства в 2018 году. И хотя в администрации президента пока еще не выработана четкая позиция о том, нужна ли будет высокая явка, но эксперты уже обсуждают ее как возможное решение многолетней проблемы всех российских избирательных кампаний.

В качестве аргумента приводятся примеры европейских стран. Так, по бельгийскому законодательству первое игнорирование голосования без уважительной причины может обойтись в 25 евро, второе – уже в 50. Как результат явка в этой стране за последние 20 лет ни разу не упала ниже 89%. В Италии обязательное участие в голосовании существовало до 1993 года, однако до сих пор сохраняется высокий уровень активности избирателей: от 71% до 82%.

"Сейчас региональные власти в затруднении: с одной стороны, федеральный центр вводит разнарядки по повышению явки и легитимности выборов, предъявляя пусть и формальные требования к наличию конкурентности. С другой стороны, требования победы кандидатов от "Единой России" Москва не отменяет, вынуждая руководство субъектов проявлять чудеса электоральной изворотливости. Но высокая явка размывает голоса бюджетников, делая результаты выборов непредсказуемыми, а участие даже формальных конкурентов удваивает риски власти. Поэтому введение штрафов лишает администраторов эффективных инструментов регуляции итогов голосования. А от такого ресурса власть добровольно отказаться не способна", - прокомментировал "Уралинформбюро" перспективы нововведения политолог Александр Пирогов.

Тем не менее сторонники эксперимента настаивают на своем предложении. В сложившихся условиях финансовых проблем у них появился дополнительный аргумент: штраф позволят существенно пополнить бюджет и "окупить" выборы. Из 3 миллионов жителей области голосует обычно где-то около миллиона - если остальные заплатят за свое нежелание идти на участки по 500-1000 рублей – это позволит собрать в казну до 2 миллиардов.