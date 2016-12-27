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Депутатам Прикамья предложили отменить прямые выборы губернатора02 февраля в 16:57

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Пока Басаргин в Москве.

На рассмотрение Заксобрания Пермского края поступила инициатива об отмене прямых выборов губернатора. Документ внес замруководителя фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Григоренко, передает "Уралинформбюро".

"Выборы губернатора по инерционному сценарию, при наличии муниципального фильтра, в условиях тотального административного давления на местах - это нечестная игра в одни ворота", - отмечает депутат на своей странице в Facebook.

По мнению Григоренко, положение дел в регионе откровенно кризисное: "по коррупционным статьям сидит едва ли не половина краевых чиновников", а значительный кредит доверия президенту РФ сопоставим уровню недоверия региональной власти.

Выходом из тупика народный избранник называет возвращение к системе, при которой губернатора будет назначать Заксобрание по инициативе главы государства.

В настоящее время краем руководит Виктор Басаргин, полномочия которого истекают в мае 2017 года. Он сам уже озвучивал желание участвовать в сентябрьских выборах губернатора, правда, если получит одобрение Кремля.

При этом как раз сегодня Басаргин находится в Москве. В пресс-службе главы региона сообщили, что там у него запланирован ряд деловых встреч. Не исключено, что темой рандеву является вопрос его участия в выборах.

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