×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС02 февраля в 17:42

  • Текст

И еще 15 генералов.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Уральского центра МЧС Сергея Мирошниченко, передает "Уралинформбюро". Он был снят с поста в числе 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Соответствующий указ глава государства подписал 2 февраля.

Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Мирошниченко возглавлял Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2013 года.

Следует отметить, что в соответствии с реорганизацией в структуре МЧС в 2017 году региональные центры Министерства будут укрупнены. Уральский, в частности, сольется с Сибирским. Вероятно, именно этим вызвано решение о снятии Мирошниченко.

Ранее по теме:
На Урале ликвидируют региональный центр МЧС

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×