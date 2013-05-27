Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС02 февраля в 17:42
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И еще 15 генералов.
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Уральского центра МЧС Сергея Мирошниченко, передает "Уралинформбюро". Он был снят с поста в числе 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Соответствующий указ глава государства подписал 2 февраля.
Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Мирошниченко возглавлял Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2013 года.
Следует отметить, что в соответствии с реорганизацией в структуре МЧС в 2017 году региональные центры Министерства будут укрупнены. Уральский, в частности, сольется с Сибирским. Вероятно, именно этим вызвано решение о снятии Мирошниченко.
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