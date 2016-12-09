Руководитель СУ СКР по ХМАО-Югре лишился должности02 февраля в 17:57
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После 9 лет на посту.
Президент РФ Владимир Путин 2 февраля подписал указ об освобождении от должности руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре генерал-майора юстиции Аркадия Сынгаевского, сообщает "Уралинформбюро". Причины кадрового решения не уточняются.
Аркадий Сынгаевский служит в органах с 1999 года, причем, поднимаясь по карьерной лестнице, не покидал пределы Югры. Главным следователем автономного округа он был назначен еще в 2007 году, когда Следственный комитет не был самостоятельной структурой, а относился к прокуратуре.
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