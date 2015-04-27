Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров02 февраля в 19:46
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Режим прекращения огня не соблюдается.
В расположенный в 6 километрах от Донецка город Авдеевка вошли украинские танки. Об этом в своем twitter сообщил корреспондент Би-Би-Си Том Барридж.
"В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается", - пишет он.
К записи Барридж приложил видео, на котором видны стоящая между жилых домов боевая техника и солдаты в камуфляже, у одного из которых можно заметить нашивку, выполненную в цветах украинского флага, передает "Уралинформбюро".
По данным СМИ, за последнее время ситуация в Донбассе обострилась. И украинцы, и ополченцы ДНР заявляют об увеличении интенсивности обстрелов.
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