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Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров02 февраля в 19:46

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Режим прекращения огня не соблюдается.

В расположенный в 6 километрах от Донецка город Авдеевка вошли украинские танки. Об этом в своем twitter сообщил корреспондент Би-Би-Си Том Барридж.

"В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается", - пишет он.

К записи Барридж приложил видео, на котором видны стоящая между жилых домов боевая техника и солдаты в камуфляже, у одного из которых можно заметить нашивку, выполненную в цветах украинского флага, передает "Уралинформбюро".

По данным СМИ, за последнее время ситуация в Донбассе обострилась. И украинцы, и ополченцы ДНР заявляют об увеличении интенсивности обстрелов.

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