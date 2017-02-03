"Чекист" Колясников сдал оппозиционера НавальногоСегодня в 07:57
- Текст
В органы.
Накануне вечером федеральные СМИ, словно по команде, прочли блог члена Общественной палаты Свердловской области Сергея Колясникова. Удивительно, что екатеринбургские СМИ этот месседж про Алексея Навального "проспали".
А проницательные сотрудники РИА "Новости", судя по всему, внимательно следят за блоготворчеством Колясникова и моментально отразили, что тот потребовал от ФСБ и Следственного комитета провести проверку по давнишней публикации в блогосфере о сливе персональных данных Сергея Шойгу, Татьяны Голиковой и ряда других высокопоставленных чиновников из банковской базы данных. Якобы менеджер банка ВТБ24 добыл их для Алексея Навального.
Как утверждается в интернет-источнике, на который ссылается Колясников, "навальный украденную инфу заныкал, нигде не опубликовал, и что он с ней сделал — это по идее должны были бы выяснять оборотни из гб, которых в данный момент колят на предмет шпионажа в пользу цру. То есть, все личные данные членов правительства РФ, украденные навальным при посредничестве менагера банка втб 24 терещенки, уплыли неизвестно куда" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
И можно только позавидовать членам правительства РФ, что утечкой их персональных данных из банков по наводке блогеров силовики заниматься будут, а всем остальным "рассекреченным" россиянам, чьи телефоны и другие персональные данные продаются направо-налево, об этом можно даже не мечтать.
Следует отметить, что екатеринбургские журналисты давно подозревают о связи Колясникова с местными чекистами. В частности, как сообщало "Уралинформбюро", именно в блоге этого общественника впервые были опубликованы фотографии и подробности обыска у покемонофила Соколовского, проведенного осенью 2016 года Управлением ФСБ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.