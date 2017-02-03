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"Чекист" Колясников сдал оппозиционера НавальногоСегодня в 07:57

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В органы.

Накануне вечером федеральные СМИ, словно по команде, прочли блог члена Общественной палаты Свердловской области Сергея Колясникова. Удивительно, что екатеринбургские СМИ этот месседж про Алексея Навального "проспали".

А проницательные сотрудники РИА "Новости", судя по всему, внимательно следят за блоготворчеством Колясникова и моментально отразили, что тот потребовал от ФСБ и Следственного комитета провести проверку по давнишней публикации в блогосфере о сливе персональных данных Сергея Шойгу, Татьяны Голиковой и ряда других высокопоставленных чиновников из банковской базы данных. Якобы менеджер банка ВТБ24 добыл их для Алексея Навального.

Как утверждается в интернет-источнике, на который ссылается Колясников, "навальный украденную инфу заныкал, нигде не опубликовал, и что он с ней сделал — это по идее должны были бы выяснять оборотни из гб, которых в данный момент колят на предмет шпионажа в пользу цру. То есть, все личные данные членов правительства РФ, украденные навальным при посредничестве менагера банка втб 24 терещенки, уплыли неизвестно куда" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

И можно только позавидовать членам правительства РФ, что утечкой их персональных данных из банков по наводке блогеров силовики заниматься будут, а всем остальным "рассекреченным" россиянам, чьи телефоны и другие персональные данные продаются направо-налево, об этом можно даже не мечтать.

Следует отметить, что екатеринбургские журналисты давно подозревают о связи Колясникова с местными чекистами. В частности, как сообщало "Уралинформбюро", именно в блоге этого общественника впервые были опубликованы фотографии и подробности обыска у покемонофила Соколовского, проведенного осенью 2016 года Управлением ФСБ.

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