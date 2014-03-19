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США стращают Россию вечными санкциямиСегодня в 08:17

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Не на тех напали.

США грозятся прессовать Россию санкциями, пока она не вернет Крым Украине. Такую позицию озвучила постоянный представитель Штатов при ООН Никки Хейли, передает "Уралинформбюро".

"Крым - это часть Украины. Введенные нами санкции останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом", - утверждала новый постпред, впервые выступающая в этой должности на заседании Совета Безопасности ООН.

Она обвинила Москву в агрессии и оккупации, тут же оговариваясь, что США хотят улучшения отношений с Россией. Хейли подчеркнула, что Вашингтон поддерживают Украину, однако кризис там не прекратится, пока Россия и Донбасс не начнут "уважать территориальную целостность" Незалежной.

Как предположил российский сенатор Алексей Пушков, новый постпред США пришла на заседание с "текстом, который написала ей Саманта Пауэр", представлявшая в ООН администрацию экс-президента Барака Обамы. Последняя всегда придерживалась жесткой антироссийской политики.

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