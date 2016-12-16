Уповают в Незалежной.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС начнет действовать летом 2017 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает украинское издание "Европейская правда".

Пошагово процедура расписана так: в марте начнется обсуждение вопроса по Незалежной, в апреле можно рассчитывать на рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС. И якобы с лета будет введен безвизовый режим.

Впрочем, отмечает издание, процесс может затормозиться "в любой точке".

Стоит отметить, что о скорой отмене виз для украинцев в декабре 2016 года заявил президент страны Петр Порошенко, передает "Уралинформбюро".