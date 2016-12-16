Евросоюз отменит визы для Украины летомСегодня в 09:54
- Текст
Уповают в Незалежной.
Безвизовый режим между Украиной и ЕС начнет действовать летом 2017 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает украинское издание "Европейская правда".
Пошагово процедура расписана так: в марте начнется обсуждение вопроса по Незалежной, в апреле можно рассчитывать на рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС. И якобы с лета будет введен безвизовый режим.
Впрочем, отмечает издание, процесс может затормозиться "в любой точке".
Стоит отметить, что о скорой отмене виз для украинцев в декабре 2016 года заявил президент страны Петр Порошенко, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
16 декабря 2016 в 08:28
ЕС растянет удовольствие от санкций против России
Еще на полгода.15 декабря 2016 в 20:14
Встречай, ЕС: Украине и Грузии одобрили безвизовый въезд
Остался один шаг.25 октября 2016 в 08:21
Пять стран выслужились перед ЕС санкциями против России
Свои 5 копеек вставила Украина.17 августа 2016 в 11:09
Россия наказала Украину на миллиард долларов
Отказавшись есть с ее стола.26 мая 2016 в 10:40
Европа ускорит введение безвизового режима для украинцев
Пообещал глава Европарламента.11 апреля 2016 в 11:12
Украинцам откроют безвизовый путь в Европу
Гостей долго ждать не придется.28 января 2015 в 17:38
ЕС продержит санкции против России до осени
Как будто Украине они помогут.26 января 2015 в 19:50
Польша настаивает на ужесточении санкций против России
На фоне обострения конфликта в Украине.22 января 2015 в 12:02
Словакия продвинет позицию России в Европе
Чтобы стереть психологию войны.12 января 2015 в 17:18
Панама примет российских туристов без виз
На 90 дней.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.