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Японских бизнесменов поманили на Средний УралСегодня в 14:52

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Партнеру "ИННОПРОМа" презентовали потенциал региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его первый заместитель Алексей Орлов презентовали регион представителям дипмиссии Японии в РФ и Японскому бизнес-клубу. Рабочая встреча прошла в Москве, рассказали "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

"Презентация была очень впечатляющей, и я уверен, что она заинтересовала участников мероприятия. Нам показали потенциал Свердловской области. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнесменов: высокий уровень образования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил инициативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало большое влияние на развитие связей между сторонами. Прошедшая презентация дает еще один толчок к развитию наших дружеских отношений", - отметил посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

Страна восходящего солнца станет партнером международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", которая пройдет летом 2017 года в Екатеринбурге. Причем Кодзуки был почетным гостем форума годом ранее и уже тогда обозначил наиболее вероятные направления сотрудничества Японии и Среднего Урала.

"Отмечу, что японские предприниматели отличаются очень взвешенным подходом к принятию решений. Но если уж они выразили готовность к сотрудничеству, можно быть уверенным в том, что проекты будут реализованы. Поэтому нам важно успешно презентовать наши возможности, заинтересовать возможных партнеров. Кроме того, думаю, что японским бизнесменам будет интересно приехать в промышленное сердце нашей страны и своими глазами увидеть, что мы можем делать", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Совместные проекты могут быть реализованы в русле договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года. Тогда стороны обсудили расширение сотрудничества по ряду направлений, в числе которых — промышленность, энергетика, медицина и другие.

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