×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С довыборов в гордуму Екатеринбурга снимают двух кандидатовСегодня в 12:28

  • Текст

Не смогли собрать подписи.

3 февраля избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрит вопрос о снятии двух кандидатов с довыборов в гордуму. Сергей Чистяков (округ №8) и Дмитрий Кириллов (округ №14) не смогли заручиться поддержкой избирателей.

"Они сами забрали свои заявления, пояснив, что не могут собрать подписи. При этом оба подтвердили, что планируют принять участие в выборах в гордуму, которые пройдут осенью 2018 года", - рассказал "Уралинформбюро" председатель горизбиркома Илья Захаров.

Довыборы в гордуму уральской столицы пройдут 18 марта 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что осенью 2016 года два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин ушел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина стала областным министром культуры.

Всего на довыборы заявлялись 19 кандидатов. Четверо из них позже отказались от предвыборной гонки.

Ранее по теме:
Сразу три кандидата в гордуму Екатеринбурга отказались от борьбы
На 2 места в гордуме Екатеринбурга претендуют 19 человек

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×