С довыборов в гордуму Екатеринбурга снимают двух кандидатовСегодня в 12:28
- Текст
Не смогли собрать подписи.
3 февраля избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрит вопрос о снятии двух кандидатов с довыборов в гордуму. Сергей Чистяков (округ №8) и Дмитрий Кириллов (округ №14) не смогли заручиться поддержкой избирателей.
"Они сами забрали свои заявления, пояснив, что не могут собрать подписи. При этом оба подтвердили, что планируют принять участие в выборах в гордуму, которые пройдут осенью 2018 года", - рассказал "Уралинформбюро" председатель горизбиркома Илья Захаров.
Довыборы в гордуму уральской столицы пройдут 18 марта 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что осенью 2016 года два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин ушел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина стала областным министром культуры.
Всего на довыборы заявлялись 19 кандидатов. Четверо из них позже отказались от предвыборной гонки.
Ранее по теме:
Сразу три кандидата в гордуму Екатеринбурга отказались от борьбы
На 2 места в гордуме Екатеринбурга претендуют 19 человек
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
27 января в 12:55
Сразу три кандидата в гордуму Екатеринбурга отказались от борьбы
Без объяснения причин.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.