Не смогли собрать подписи.

3 февраля избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрит вопрос о снятии двух кандидатов с довыборов в гордуму. Сергей Чистяков (округ №8) и Дмитрий Кириллов (округ №14) не смогли заручиться поддержкой избирателей.

"Они сами забрали свои заявления, пояснив, что не могут собрать подписи. При этом оба подтвердили, что планируют принять участие в выборах в гордуму, которые пройдут осенью 2018 года", - рассказал "Уралинформбюро" председатель горизбиркома Илья Захаров.

Довыборы в гордуму уральской столицы пройдут 18 марта 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что осенью 2016 года два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин ушел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина стала областным министром культуры.

Всего на довыборы заявлялись 19 кандидатов. Четверо из них позже отказались от предвыборной гонки.

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