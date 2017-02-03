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В Екатеринбурге ждут главу РосприроднадзораСегодня в 16:04

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Он спросит с УрФО за экологию.

8 февраля глава Росприроднадзора Артем Сидоров проведет в Екатеринбурге окружное совещание. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте ведомства по УрФО, будут обсуждаться итоги минувшего года и планы на 2017-й. Сквозная тема докладов - обеспечение экологической безопасности.

Кроме руководителей Росприроднадзора, выступят представители Управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и полпредства, лесного департамента, руководство СвЖД и другие участники.

От Свердловской области приглашены первый замгубернатора Алексей Орлов и делегат из ГУ МЧС.

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