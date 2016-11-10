Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области Сегодня в 17:30
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Грозит выборами.
Лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков начал переговоры с муниципальными депутатами о поддержке на предстоящих выборах губернатора Свердловской области. Кандидату от "СР", чтобы преодолеть "муниципальный фильтр", потребуется собрать порядка 130 подписей парламентариев, но у партии есть только 80.
В разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" А.Бурков подтвердил начало переговоров: "Работаем с депутатами, общаемся. Среди независимых депутатов хватает недовольных тем, что они не могут влиять на региональную политику. Есть такие и среди представителей "Единой России".
Эксперты "Уралинформбюро" отмечают, что информация о переговорах Буркова появилась в СМИ слишком рано. До начала кампании и сбора подписей еще несколько месяцев. Какие бы договоренности ни были достигнуты, все может не раз поменяться. Не исключено, что у публикаций иная цель.
"Сейчас идет стадия "предварительных ласк" - потенциальные кандидаты будут набивать себе политическую цену. Митинги устраивать, чтобы показать способность вывести людей на улицы, делать заявления, что они легко пройдут муниципальный фильтр. Все это ради того, чтобы иметь больший вес в кулуарных переговорах с основным кандидатом", - поясняет политтехнолог Платон Маматов.
Стоит отметить, что 31 января 2017 года "Справедливая Россия" собрала в Екатеринбурге масштабный митинг против реформы городского общественного транспорта.
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