Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.

В Екатеринбурге закончилось заседание межрегионального координационного совета "Единой России" под председательством депутата Госдумы Ивана Квитки. Как рассказал "Уалинформбюро" один из участников мероприятия замглавы свердловского реготделения партии Александр Косинцев, на мероприятии было принято несколько судьбоносных решений.

Совет утвердил создание 4 рабочих групп. Первая займется отбором и согласованием партийных кандидатов на должности руководителей администраций муниципалитетов. Ее куратор - глава фракции ЕР в думе ХМАО Наталья Западнова.

Разработка предвыборных программ для всех реготделений закреплена за группой по агитационно-пропагандистской деятельности. Ею будет руководить спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Курировать группу по работе с депутатскими фракциями будет лидер единороссов в свердловском парламенте Елена Чечунова.

Четвертая под руководством депутата Госдумы Алексея Балыбердина займется реализацией партийных проектов. В состав последней группы вошел также глава свердловского реготделения "Единой России" Виктор Шептий.

В результате три из четырех групп возглавили представители Среднего Урала.

Как подчеркнул Александр Косинцев, сам факт формирования рабочих групп говорит о том, что межрегиональный координационный совет теперь планирует напрямую контролировать работу всех реготделений ЕР в УрФО. За этим последуют серьезные изменения политических раскладов.

Второе важное решение – создание межмуниципальных координационных советов в регионах УрФО. В них войдут секретари местных отделений партии и руководители фракций ЕР в муниципальных думах.