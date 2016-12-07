×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссамСегодня в 18:23

  • Текст

Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.

В Екатеринбурге закончилось заседание межрегионального координационного совета "Единой России" под председательством депутата Госдумы Ивана Квитки. Как рассказал "Уалинформбюро" один из участников мероприятия замглавы свердловского реготделения партии Александр Косинцев, на мероприятии было принято несколько судьбоносных решений.

Совет утвердил создание 4 рабочих групп. Первая займется отбором и согласованием партийных кандидатов на должности руководителей администраций муниципалитетов. Ее куратор - глава фракции ЕР в думе ХМАО Наталья Западнова.

Разработка предвыборных программ для всех реготделений закреплена за группой по агитационно-пропагандистской деятельности. Ею будет руководить спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Курировать группу по работе с депутатскими фракциями будет лидер единороссов в свердловском парламенте Елена Чечунова.

Четвертая под руководством депутата Госдумы Алексея Балыбердина займется реализацией партийных проектов. В состав последней группы вошел также глава свердловского реготделения "Единой России" Виктор Шептий.

В результате три из четырех групп возглавили представители Среднего Урала.

Как подчеркнул Александр Косинцев, сам факт формирования рабочих групп говорит о том, что межрегиональный координационный совет теперь планирует напрямую контролировать работу всех реготделений ЕР в УрФО. За этим последуют серьезные изменения политических раскладов.

Второе важное решение – создание межмуниципальных координационных советов в регионах УрФО. В них войдут секретари местных отделений партии и руководители фракций ЕР в муниципальных думах.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×