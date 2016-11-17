Куйвашеву и Басаргину прочат отставку в феврале06 февраля в 08:14
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С разным финалом.
Со дня на день в отставку будут отправлены губернаторы около 5 российских регионов, передает "Уралинформбюро".
По информации источников "Ведомостей", Кремль рассчитывает использовать сентябрьские выборы, чтобы стабилизировать политическую ситуацию в ряде проблемных субъектов в преддверии президентских выборов.
На Урале особое внимание уделяется главам Свердловской области и Пермского края Евгению Куйвашеву и Виктору Басаргину. Вместе с ними под пристальным наблюдением находятся руководители Карелии (Александр Худилайнен), Бурятии (Вячеслав Наговицын), Рязанской (Олег Ковалев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей.
Однако смена руководителей регионов ожидается не везде. Так, по информации СМИ, отставка губернатора Прикамья, скорее всего, состоится 6 февраля. Срок полномочий Басаргина истекает в этом году. На должность "врио" метит главный федеральный инспектор по краю Игорь Цветков, который уже заручился поддержкой полпреда президента в Приволжском округе Михаила Бабича.
В Свердловской области ожидается другой сценарий. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Куйвашева назначат исполняющим обязанности. Поддержкой Владимира Путина он заручился во время январской встречи с главой государства.
По традиции Кремль выставляет заслужившим оценку "врио" за пару тройку-тройку месяцев до истечения основного срока губернаторских полномочий. У Куйвашева они должны закончиться в мае/
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