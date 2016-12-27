Губернатор Прикамья Басаргин уходит в отставку06 февраля в 10:54
- Текст
И ждет задание от Путина.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 6 февраля заявил о досрочном сложении полномочий, а также об отказе участвовать в сентябрьских выборах главы региона, передает "Уралинформбюро".
Свое решение он объяснил необходимостью формирования в Прикамье политической стабильности. "Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, политические, общественные движения двигались в одном направлении. В этой связи первое – я принял решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что для меня всегда общественные интересы были превыше личных амбиций. Второе – несмотря на то, что срок моих полномочий истекает значительно позднее, в мае 2017 года, – я уже обратился к президенту России с просьбой поручить мне новое задание, не дожидаясь формального срока окончания губернаторских полномочий", - заявил Басаргин.
Решение губернатора в рядах оппозиции восприняли на ура. Так, замруководителя фракции ЛДПР в региональном Заксобрании Александр Григоренко назвал уход Басаргина "безусловным благом для Пермского края".
"С самого начала у Басаргина не задалось. При очень хороших стартовых условиях (имидж министра-хозяйственника, поддержка элиты и общественности, "подушка безопасности" в бюджете) он умудрился влезать в скандал за скандалом. Кадровые назначения Басаргина провоцировали их друг за другом. Начиная от назначения и ареста Панова (Роман Панов, избранный в октябре 2012 года главой краевого правительства, в июне 2015-го был лишен свободы по обвинению в многомиллионных хищениях - прим.ред.) и заканчивая последними коррупционными скандалами в правительстве", - отмечает либерал-демократ.
Виктор Басаргин возглавил Пермский край в 2012 году. До переезда в Прикамье он в течение 3,5 лет руководил Министерством регионального развития РФ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:44
В ивдельской колонии погиб заключенный
Его придавило металлоконструкцией.Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.
-
Сегодня в 10:43
Второй пошел: глава Бурятии подал в отставку
После губернатора Пермского края.Сегодня в 12:07
Решетников притормозил реформу кабмина Прикамья
Отказавшись от премьерских полномочий.06 февраля в 15:57
Путин нашел замену Басаргину
Уроженца Перми.06 февраля в 08:14
Куйвашеву и Басаргину прочат отставку в феврале
С разным финалом.02 февраля в 16:57
Депутатам Прикамья предложили отменить прямые выборы губернатора
Пока Басаргин в Москве.27 декабря 2016 в 12:04
Пермяки просят экс-губернатора Трутнева вернуться
И спасти "тонущий" регион.14 ноября 2016 в 17:05
Пермскому губернатору ищут "адекватную" замену
Хоть "кота в мешке".31 августа 2016 в 08:14
Санкт-Петербургу ищут нового главу
А Полтавченко новую работу.10 мая 2016 в 16:58
Преемник Белявского будет определен в ближайшее время
Кандидатуру согласуют с медицинским сообществом.22 апреля 2016 в 19:33
Министр строительства Пермского края ушел в отставку
По собственному желанию.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.