И ждет задание от Путина.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 6 февраля заявил о досрочном сложении полномочий, а также об отказе участвовать в сентябрьских выборах главы региона, передает "Уралинформбюро".

Свое решение он объяснил необходимостью формирования в Прикамье политической стабильности. "Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, политические, общественные движения двигались в одном направлении. В этой связи первое – я принял решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что для меня всегда общественные интересы были превыше личных амбиций. Второе – несмотря на то, что срок моих полномочий истекает значительно позднее, в мае 2017 года, – я уже обратился к президенту России с просьбой поручить мне новое задание, не дожидаясь формального срока окончания губернаторских полномочий", - заявил Басаргин.

Решение губернатора в рядах оппозиции восприняли на ура. Так, замруководителя фракции ЛДПР в региональном Заксобрании Александр Григоренко назвал уход Басаргина "безусловным благом для Пермского края".

"С самого начала у Басаргина не задалось. При очень хороших стартовых условиях (имидж министра-хозяйственника, поддержка элиты и общественности, "подушка безопасности" в бюджете) он умудрился влезать в скандал за скандалом. Кадровые назначения Басаргина провоцировали их друг за другом. Начиная от назначения и ареста Панова (Роман Панов, избранный в октябре 2012 года главой краевого правительства, в июне 2015-го был лишен свободы по обвинению в многомиллионных хищениях - прим.ред.) и заканчивая последними коррупционными скандалами в правительстве", - отмечает либерал-демократ.

Виктор Басаргин возглавил Пермский край в 2012 году. До переезда в Прикамье он в течение 3,5 лет руководил Министерством регионального развития РФ.