Министр энергетики Новак прилетит в Екатеринбург06 февраля в 14:05
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10 февраля.
В Екатеринбурге ждут с визитом главу Минэнерго РФ Александра Новака, сообщили "Уралинформбюро" источники в правительстве Свердловской области.
10 февраля на Уральском турбинном заводе министр примет участие в передаче новой турбины заказчику – ПАО "Мосэнерго".
На церемонию также приглашены руководители Минпромторга РФ, генерирующих компаний, российских проектных институтов. С приветственным словом выступит губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев.
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