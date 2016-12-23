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Министр энергетики Новак прилетит в Екатеринбург06 февраля в 14:05

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10 февраля.

В Екатеринбурге ждут с визитом главу Минэнерго РФ Александра Новака, сообщили "Уралинформбюро" источники в правительстве Свердловской области.

10 февраля на Уральском турбинном заводе министр примет участие в передаче новой турбины заказчику – ПАО "Мосэнерго".

На церемонию также приглашены руководители Минпромторга РФ, генерирующих компаний, российских проектных институтов. С приветственным словом выступит губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев.

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