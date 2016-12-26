Альшевских не исключил своего участия в выборах главы Среднего Урала06 февраля в 13:42
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Самовыдвиженцем.
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских предложил пересмотреть региональное законодательство в пользу участия в губернаторских выборах самовыдвиженцев. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством, но на уровне Среднего Урала не закреплена. "Захочет кто-нибудь (например, депутат) стать независимым кандидатом, а нельзя, потому что только партия должна выдвигать. А оно ей надо?!", - объясняет свою идею Альшевских.
Он приводит несколько доводов в пользу новации. "Явка, думаю, увеличится, и грядущие сентябрьские выборы сразу назовут открытыми и легитимными, и даже политтехнологи (куда без них) выгадают от пополнений в рядах оппонентов", - пишет он на своей странице в Facebook.
Заявление Альшевских породило предположение о его желании поучаствовать в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области. "Как говорится, сказал "А", надо говорить "Б". И если он сделал такое заявление, видимо, он будет эту тему продавливать. Соответственно, возникает резонный вопрос, что он хочет поучаствовать в этом процессе, но при этом ни с какими партиями не вступать в альянс", - считает руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.
Впрочем, по мнению собеседника "Уралинформбюро", эта идея трудноосуществима. "Слишком велики буду соблазны поучаствовать в выборах всем, кто захочет. Я думаю, это уже пройденный этап. Сами по себе выборы все более становятся институализированными, как это происходит практически во всех зарубежных странах, где просто так на выборах губернатора дадут, конечно, "посверкать", но дальше пройти никто не даст".
Сам Андрей Альшевских в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" не стал однозначно отвергать возможности своего участия в губернаторской кампании, но заметил, что говорить о таком варианте развития событий преждевременно: "Буду я участвовать или не буду… Надо посмотреть".
Правда, реализовать свою идею депутат Госдумы напрямую через Заксобрание не может – по закону он не имеет права вносить предложения в региональный парламент. Со своей инициативой Альшевских обратился к нынешнему губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Как отмечает Анатолий Гагарин, даже в случае ее отклонения парламентарий ничего не потеряет: "Инициатива, в общем-то, беспроигрышная – если отклонят, он может получить определенные политические очки, заявив: "Я предлагал, но не дали провести такую замечательную инициативу!".
Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года. Последний раз главу региона свердловчане выбирали более 10 лет назад – в 2003 году в четвертый раз победу одержал Эдуард Россель. После этого губернаторов стали назначать с подачи президента, а с 2012 вернули прямые выборы.
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