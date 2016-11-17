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Россия отправит послом в США "жесткого" Антонова06 февраля в 14:09

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Кавалера медали "За возвращение Крыма".

Новым послом России в США с большой долей вероятности станет Анатолий Антонов, который сейчас занимает должность замминистра иностранных дел РФ. О том, что он остается основным претендентом на пост, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах.

По сведениям издания, решение о переводе Антонова в Вашингтон в Кремле приняли еще в начале минувшей осени. На тот момент фаворитом президентской гонки в Штатах считалась Хиллари Клинтон, а ее вероятная победа предполагала, что отношения между странами останутся напряженными. Исходя из этого, кандидатуру дипломата, являющегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, посчитали оптимальной. При этом, несмотря на победу Дональда Трампа, шансы перебраться за океан у Антонова по-прежнему высоки, передает "Уралинформбюро".

Анатолий Антонов более 30 лет проработал в системе МИД РФ на различных постах, включая работу за рубежом. В 2011-2016 годах занимал пост замглавы Минобороны РФ. В МИД вернулся 28 декабря прошлого года. Имеет более десятка государственных наград, в том числе медаль "За возвращение Крыма".

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