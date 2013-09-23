За визит в Нагорный Карабах.

У Минска нет причин не выдавать российского блогера Александра Лапшина Азербайджану. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает "Уралинформбюро".

40-летний россиянин был задержан в Минске по запросу кавказского государства летом 2016 года. За 5 лет до этого ему был запрещен въезд в Азербайджан из-за публичной поддержки Нагорного Карабаха, который Баку считает своей территорией. Однако в 2015 году, предъявив на границе украинский паспорт, Лапшин наведался в самопровозглашенную республику. За это в Азербайджане ему грозит до 8 лет заключения.

Стоит отметить, что со стороны РФ уже прозвучали комментарии по поводу позиции Минска. "Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина", - опубликовала на своем сайте федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Аналогичное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны".

Александр Лапшин родился в Свердловске, откуда в возрасте 13 лет вместе с семьей переехал в Израиль. Сейчас, помимо российского и израильского, имеет украинское гражданство. В Интернете известен как "Пуэрто", один из наиболее популярных российских блогеров, пишущих на тему путешествий.