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ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вадим Буйдалин06 февраля в 17:22

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Его представили подчиненным.

Руководителем ГИБДД Екатеринбурга назначен Вадим Буйдалин, на протяжении 5 лет занимавший аналогичный пост в Каменске-Уральском. 6 февраля подполковника представили новому коллективу, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Прежнего руководителя автоинспекции уральской столицы Вячеслава Горева сняли с должности в середине января 2017 года, понизив до старшего участкового уполномоченного полиции Ирбита. Это произошло после скандального задержания в декабре прошлого года депутата Заксобрания Армена Карапетяна, которого поймали пьяным за рулем.

О том, что В.Буйдалина переводят на работу в уральскую столицу, стало известно еще на прошлой неделе, однако не уточнялось, какой пост он займет.

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