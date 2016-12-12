Его представили подчиненным.

Руководителем ГИБДД Екатеринбурга назначен Вадим Буйдалин, на протяжении 5 лет занимавший аналогичный пост в Каменске-Уральском. 6 февраля подполковника представили новому коллективу, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Прежнего руководителя автоинспекции уральской столицы Вячеслава Горева сняли с должности в середине января 2017 года, понизив до старшего участкового уполномоченного полиции Ирбита. Это произошло после скандального задержания в декабре прошлого года депутата Заксобрания Армена Карапетяна, которого поймали пьяным за рулем.

О том, что В.Буйдалина переводят на работу в уральскую столицу, стало известно еще на прошлой неделе, однако не уточнялось, какой пост он займет.

Новости по теме:

Главу ГИБДД Каменска-Уральского переводят в Екатеринбург

Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности