Япония похозяйничает на КурилахСегодня в 08:51
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На пару с Россией.
В Японии создан Совет по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на южной части Курильских островов. Об заявил глава японского МИД Фумио Кисида, который и возглавит данную структуру.
Первое заседание совета состоится 7 февраля. Он рассмотрит конкретные проекты кооперации в сфере рыболовства, разведения морепродуктов, туризма, охраны окружающей среды.
Москва и Токио договорились начать консультации о совместной экономической деятельности на южной части Курильского архипелага в конце 2016 года, передает "Уралинформбюро". Решение было приятно по итогам визита в Страну восходящего солнца президента РФ Владимира Путина.
Стороны не исключают, что подобное сотрудничество может стать шагом на пути к решению проблемы заключения мирного договора между государствами.
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