Меркель теряет шансы на переизбрание канцлером ФРГСегодня в 12:02
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Четвертый срок все призрачней.
Ангела Меркель официально выдвинута кандидатом на должность канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Если ей удастся победить, то этот пост она займет в четвертый раз, пишут федеральные СМИ.
Решение вновь баллотироваться Меркель называла непростым. При этом, если одобрение ХДС она получила в декабре 2016 года, то утверждение от ХСС далось не сразу. Множество вопросов у члена коалиции вызвала миграционная политика канцлера: Меркель настаивала на свободном доступе беженцев в страну, глава ХСС Хорст Зеехофер – на установлении лимита в 200 000 человек в год.
Между тем, по данным последнего опроса, проведенного германским институтом изучения общественного мнения INSA по заказу газеты Bild, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые обогнала по популярности блок Ангелы Меркель. Сегодня за СДПГ готовы проголосовать 31% граждан, за ХДС и ХСС – 30%. При этом всего за неделю рейтинг СДПГ поднялся на 4%, а блок Меркель потерял 3%.
Выборы канцлера Германии пройдут 24 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро".
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