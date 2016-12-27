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Второй пошел: глава Бурятии подал в отставкуСегодня в 10:43

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После губернатора Пермского края.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке. Первым такой шаг сделал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Как отметил пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев, решение Наговицына стало неожиданностью. Тот в свою очередь заявил, что это был "очень обдуманный" шаг, и никто его к этому не подталкивал, пишут федеральные СМИ.

6 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Пермского края Виктора Басаргина. По данным СМИ, причиной стали межэлитные конфликты в регионе, которые не смог уладить губернатор. Исполняющим обязанности руководителя Прикамья был назначен начальник московского департамента экономической политики Максим Решетников.

Стоит отметить, что в понедельник СМИ сообщили о скорой отставке нескольких губернаторов, в том числе Басаргина и Наговицына. "Под пристальным вниманием" якобы также находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская область (Олег Ковалев), Свердловская область (Евгений Куйвашев), Новгородская область (Сергей Митин) и Ивановская область (Павел Коньков), передает "Уралинформбюро".

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