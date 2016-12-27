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Решетников притормозил реформу кабмина ПрикамьяСегодня в 12:07

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Отказавшись от премьерских полномочий.

Вице-премьер правительства Пермского края Владимир Рыбакин пошел на повышение – 6 февраля он был назначен временно исполняющим обязанности председателя регионального кабмина, сообщает "Уралинформбюро".

Назначение состоялось в тот же день, что и отставка с поста губернатора Виктора Басаргина – инициатора правительственной реформы, которая предполагала упразднение поста премьера. Бывший краевой глава планировал сам исполнять премьерские полномочия.

Накануне исполняющим обязанности губернатора был назначен Максим Решетников, ранее возглавлявший экономический департамент правительства Москвы.

Владимир Рыбакин получил должность вице-премьера около года назад. В правительстве он курировал инфраструктурный блок. По ходу реформы Басаргина он оказался одним из чиновников, сохранивших пост.

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